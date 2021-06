Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val BALADE DÉCOUVERTE DES PLANTES DE NOTRE RÉGION Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val Catégories d’évènement: Saint-Rémy-du-Val

Saint-Rémy-du-Val Sarthe EUR 15 15 Célia Disztl, naturopathe, vous propose de reconnaitre et découvrir les vertus des plantes de notre région.

Départ du parking de la Voie Verte Maine Saosnois à Saint Rémy-du-Val pour une balade d’environ 2km (niveau facile).

Tarif : 15€ par personne

