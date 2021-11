Toulouse Maison de quartier Rangueil Haute-Garonne, Toulouse Balade de la petite luciole Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Maison de quartier Rangueil , le samedi 4 décembre à 18:00

Cirque —— **Cie Les Arts Hachés** **Dans le cadre de la Pause Féerique, en partenariat avec les institutions, les associations, les usagers des quartiers Rangueil, Les Maraîchers, Saouzelong & Jules Julien** Il était une fois un chilien, un norvégien, un clown et un homme bâton, c’est une drôle d’histoire qui commence ! Ces fougueux joyeux lurons ont préparé bien des surprises. Jonglerie, acrobaties, cirque ! Place à la déambulation loufoque, dans un univers singulier et surtout illuminé. Que le spectacle commence ! **Mise en scène** Mickaël Heunet, Nicolas Tassery

