Plougrescant Plougrescant Côtes-d'Armor, Plougrescant Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant, 12 août 2021, Plougrescant. Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris 2021-08-12 20:15:00 – 2021-08-12 22:15:00 site du Gouffre Maison du littoral

Plougrescant Côtes d’Armor Venez vivre les instants magiques du crépuscule. Laisser vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Et écoutez l’histoire de la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 92 58 35 http://www.lannion-tregor.com/ Venez vivre les instants magiques du crépuscule. Laisser vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Et écoutez l’histoire de la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse site du Gouffre Maison du littoral Ville Plougrescant lieuville 48.86681#-3.23772