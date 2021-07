Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe BALADE CONTÉE POUR LES ENFANTS Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

BALADE CONTÉE POUR LES ENFANTS Fresnay-sur-Sarthe, 3 août 2021-3 août 2021, Fresnay-sur-Sarthe. BALADE CONTÉE POUR LES ENFANTS 2021-08-03 11:00:00 – 2021-08-03 Devant la médiathèque 12 bis Rue du Docteur Horeau

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Cette balade ponctuée de lectures vous fera découvrir de manière originale et ludique l’histoire de Fresnay-sur-Sarthe.

Départ 11h devant la médiathèque (12bis Rue du Docteur Horeau)

Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04. Gratuit. Les enfants, partez à la découverte de Fresnay ! Cette balade ponctuée de lectures vous fera découvrir de manière originale et ludique l’histoire de Fresnay-sur-Sarthe.

Départ 11h devant la médiathèque (12bis Rue du Docteur Horeau)

Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Devant la médiathèque 12 bis Rue du Docteur Horeau Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville 48.28167#0.02167

Évènements liés