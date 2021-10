Lignières Lignières Cher, Lignières Balade contée Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Balade contée Lignières, 27 octobre 2021, Lignières. Balade contée 2021-10-27 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00

Lignières Cher Lignières Réservez votre mercredi apm 27 octobre pour une balade découverte de Lignières.

Un moment ponctuée de lectures, d’histoire, d’architectures pour mieux connaître la ville de Lignières.

Cette balade est conçue de façon pédagogique pour toute la famille. Une balade contée de Lignières pour toute la famille pilotée par la bibliothèque, en partenariat avec l’Office de Tourisme. +33 2 48 60 20 84 Réservez votre mercredi apm 27 octobre pour une balade découverte de Lignières.

Un moment ponctuée de lectures, d’histoire, d’architectures pour mieux connaître la ville de Lignières.

Cette balade est conçue de façon pédagogique pour toute la famille. Bibliothèque de Lignières dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville 46.75545#2.17537