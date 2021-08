BALADE CONTEE « LES FEMMES DU CIMETIERE VIEUX » Béziers, 4 septembre 2021, Béziers.

BALADE CONTEE « LES FEMMES DU CIMETIERE VIEUX » 2021-09-04 14:30:00 – 2021-09-04 16:30:00

Béziers Hérault

6 6 EUR Le Cimetière Vieux, véritable instantané de la société bourgeoise de Béziers au XIXe et début du XXe siècle, a rassemblé dans leur dernière demeure des grands artistes, propriétaires viticoles, ingénieurs ou bienfaiteurs de la ville. Ainsi, dans les publications sont célébrés principalement l’histoire et le parcours d’hommes qui ont joué un rôle remarquable dans la vie de l’époque. Mais, l’inventaire précis nous révèle qu’il y a autant de femmes que d’hommes inhumés en ce lieu. Qui sont elles? Qu’ont-elles à nous raconter? Découvrez ce site historique majeur sous un nouvel angle et suivez la première visite du « matrimoine » de Béziers!

Réservation et billetterie obligatoires en ligne ou à l’Office de Tourisme – Pas de billetterie sur place.

