Balade contée : La mariage de Gauvain Saint-Christophe-sur-le-Nais, 29 mai 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Balade contée : La mariage de Gauvain Saint-Christophe-sur-le-Nais

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 16:00:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade typique de l’architecture Renaissance, sa façade parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument historique exceptionnel.

Ragnell ou le Mariage de Gauvain est tiré d’une très belle et très ancienne histoire adaptée et réécrite à partir d’une romance

anglaise du XIVème siècle. Sortiront alors du livre Arthur, Guenièvre, la fée Morgane, messire Gauvain, le sénéchal Kay et bien d’autres personnages chevaleresques.

Balade contée au cœur du Manoir de Vaudésir, bâtiment du 16ème siècle.

+33 6 77 84 44 07 https://passeursdelegendes.wordpress.com/

Frédéric Amiot

Saint-Christophe-sur-le-Nais

