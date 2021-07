Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Balade contée jeune public 6-12 ans: Le P’tit monde de Gallitrappe à 14h30 Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Balade contée jeune public 6-12 ans: Le P’tit monde de Gallitrappe à 14h30 Paimpont, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Paimpont. Balade contée jeune public 6-12 ans: Le P’tit monde de Gallitrappe à 14h30 2021-07-28 – 2021-08-13 Office de Tourisme 1 Place du Roi Judicael

Gallitrappe le korrigan revient avec un étrange livre, rempli de belles histoires ! Une balade pleine de poésie autour de l'étang de Paimpont. De 14h30 à 16h45. Les lundis, mercredis et vendredis. Tarif unique: 9,50€ par participant (adultes et enfants). Réservation au guichet en fonction des places disponibles ou sur le site internet.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Étiquettes évènement : Autres Lieu Paimpont Adresse Office de Tourisme 1 Place du Roi Judicael Ville Paimpont lieuville 48.01879#-2.17388