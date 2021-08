Nogent-sur-Seine École Gustave Flaubert Aube, Nogent-sur-Seine Balade contée et musicale École Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Balade contée et musicale École Gustave Flaubert, 18 septembre 2021, Nogent-sur-Seine. Balade contée et musicale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à École Gustave Flaubert Gratuit. Réservation obligatoire. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Départ de la rue Gustave Flaubert.

Participez à la balade « L’Éducation sentimentale à Nogent-sur-Seine » avec « Le Réveil du Théâtre », « Passerelle Culture et Partage » et « l’Ecole de Musique du Nogentais ». École Gustave Flaubert 3 rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Bernières Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

