BALADE CONTEE AU FIL DES RUES DE SAINT-THIBERY Saint-Thibéry

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry En compagnie du conteur Philippe Charleux, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte du village de Saint-Thibéry qui s’est développé autour son abbaye bénédictine.

A l’heure où le soleil se retire,

Le destin nous rassemblera.

Les ruelles attendent… Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

Les histoires savoureuses, attendent des oreilles complices !

Laissez-vous conter des histoires par Philippe Charleux, conteur-comédien ”

Pour contribuer à l’animation, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur ROUGE

Rendez-Vous devant la Mairie

Gratuit

INFORMATIONS / RESERVATIONS : 04 67 98 36 40

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

