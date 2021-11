Eysines Domaine du Pinsan Eysines, Gironde Balade commentée dans le bois du Pinsan Domaine du Pinsan Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Balade commentée dans le bois du Pinsan

Domaine du Pinsan, le dimanche 5 décembre à 15:00

Domaine du Pinsan, le dimanche 5 décembre à 15:00

Rendez-vous **dimanche 5 décembre** 2021 à 15h, pour une balade commentée du bois du Pinsan. Guidé·e par M. Hazera, sylviculteur aux pratiques alternatives, vous découvrirez tous les secrets du fonctionnement d’une forêt. Sur inscription (05 56 16 18 11) Cette balade commentée s’inscrit dans l’événement « [L’arbre en fête](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre) » de Bordeaux Métropole. Découvrez les événements proposés à Eysines pour cette [Semaine de l’arbre](https://www.eysines.fr/evenements/semaine-de-larbre/).

Domaine du Pinsan allée du pinsan eysines Eysines Gironde

