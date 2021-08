Trémargat Trémargat Côtes-d'Armor, Trémargat Balade Champignons | Le Bel Automne Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trémargat Côtes d’Armor Trémargat Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021). A 14h : Balade et découverte des champignons

Avec Michel Sibéril, animateur nature.

Saurez-vous reconnaître les différents champignons du territoire ? Partez en reconnaissance sur le terrain et découvrez le monde fascinant des champignons à l’automne.

6€/pers. A partir de 12 ans. Durée 2h. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

