Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche, Sainte-Mère-Église Balade buissonnière : cueillette et découverte des plantes du bocage – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Balade buissonnière : cueillette et découverte des plantes du bocage – Ferme-musée du Cotentin, 2 novembre 2021-2 novembre 2021, Sainte-Mère-Église. Balade buissonnière : cueillette et découverte des plantes du bocage – Ferme-musée du Cotentin 2021-11-02 14:30:00 – 2021-11-02

Sainte-Mère-Église Manche Avec une animatrice du CPIE, partez à la cueillette des plantes du bocage. Elle vous aidera à les identifier. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 1.80€/personne. Avec une animatrice du CPIE, partez à la cueillette des plantes du bocage. Elle vous aidera à les identifier. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 1.80€/personne. musee.sainte-mere@manche.fr +33 2 33 95 40 20 http://patrimoine.manche.fr/ Avec une animatrice du CPIE, partez à la cueillette des plantes du bocage. Elle vous aidera à les identifier. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 1.80€/personne. Avec une animatrice du CPIE, partez à la cueillette des plantes du bocage. Elle vous aidera à les identifier. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Atelier sur réservation.

Supplément activité : 1.80€/personne.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sainte-Mère-Église Autres Lieu Sainte-Mère-Église Adresse Ville Sainte-Mère-Église