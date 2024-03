Balade botanique plantes sauvages comestibles et médicinales 67130 Grandfontaine, France Grandfontaine, samedi 30 mars 2024.

30 mars – 6 juillet, les samedis 67130 Grandfontaine, France Tarifs : Adulte 30€ ; Enfant moins 12 ans 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T13:00:00+01:00

Fin : 2024-07-06T02:00:00+02:00 – 2024-07-06T04:30:00+02:00

Aude à la Nature, Artisane cueilleuse transmettant ses connaissances sur les plantes sauvages et leur cuisine (végétale), vous accompagne pour savoir identifier avec certitude des plantes sauvages communes et délicieuses.

Vous aborderez chaque plante avec une approche sensorielle vous permettant de reconnaître les plantes en question. Les principales confusions seront abordées avec méthode et simplicité.

9h30 à Midi

Pour ceux qui le souhaitant, l’atelier se poursuit par un atelier de cuisine végétale aux plantes sauvages. repas et recettes compris (voir l’ine d’inscription ad hoc)

Chèques vacances acceptés (me contacter en direct – paiement nécessaire à l’avance pour confirmer l’inscription)

Durée : 2h30

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique-1

Nature Sortie nature