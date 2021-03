Sceaux Parc de Sceaux Hauts-de-Seine, Sceaux Balade botanique et poétique au Parc de Sceaux Parc de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Balade botanique et poétique au Parc de Sceaux Parc de Sceaux, 28 mars 2021-28 mars 2021, Sceaux. Balade botanique et poétique au Parc de Sceaux

Parc de Sceaux, le dimanche 28 mars à 10:00

La nature se reveille et les balades botanique recommencent ?

Au parc de Sceaux, les plantes sauvages sont partout elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons… et ont le pouvoir de vous soigner. En plus, elles poussent toutes seules… Il est temps d’aller à leur rencontre ! Accès payant sur inscription : [www.helloasso.com/associations/bourg-la-reine-en-transition/evenements/balade-botanique-et-poetique-au-parc-de-sceaux-saison-2-episode-1](http://www.helloasso.com/associations/bourg-la-reine-en-transition/evenements/balade-botanique-et-poetique-au-parc-de-sceaux-saison-2-episode-1)

Accès payant sur inscription

Proposé par Bourg la Reine en Transition et Flora Delalande Parc de Sceaux Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Parc de Sceaux Adresse Sceaux Ville Sceaux