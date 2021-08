Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 68240, Kaysersberg Vignoble Balade aux lanternes Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: 68240

Kaysersberg Vignoble

Balade aux lanternes Kaysersberg Vignoble, 18 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Balade aux lanternes 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18 22:00:00

Dans le cadre des journées du patrimoie à la lueur des lanternes, baladez-vous et partez à la rencontre du patrimoine d'un vieux village viticole. Partez à la découverte du riche patrimoine d'une petite ville fortifiée qui fut siège de seigneurie. Au détour des ruelles étroites, chemin de ronde le long du rempart, vieilles maisons… Venez découvrir cet ancien lieu de pèlerinage avec une collection unique d'ex voto. Profitez d'un voyage dans l'Histoire, du VIIIe siècle à nos jours. Porte du masque obligatoire dès 11 ans. Histoires & visite de lieux mystérieux d'un petit village du vignoble à la lueur de lanternes… +33 3 89 78 22 78

