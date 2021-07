Janville-sur-Juine Domaine de Gillevoisin Essonne, Janville-sur-Juine Balade au XVIIIe siècle Domaine de Gillevoisin Janville-sur-Juine Catégories d’évènement: Essonne

Bienvenue au XVIIIème siècle ! Accueillis par diverses compagnies ayant pour mission de vous divertir, vous surprendre, ou encore vous faire découvrir les savoirs faire de cette époque. Vous profiterez aussi d’un spectacle de cape et d’épée le samedi soir. Une musique en adéquation, une ambiance d’un autre temps, le temps d’un week-end… Laissez spectacles, compagnies et orchestre, vous plonger au coeur du XVIIIème siècle. Domaine de Gillevoisin 91510 Janville-sur-Juine Janville-sur-Juine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:00:00 2021-09-25T23:30:00;2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T19:00:00

