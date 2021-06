Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Balade au couchant entre Adour et Adourette Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Balade au couchant entre Adour et Adourette 2021-08-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-05 22:00:00 22:00:00 Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l'inscription. BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Sortie , sur inscription

Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées

Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr – Inscription :

Vous pouvez désormais vous inscrire à nos sorties et animations nature en ligne ! L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation.

Toutes les animations sont sur inscription et limitées à 6 participants.

Toute personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de désistement.

Dans la mesure du possible, le covoiturage est privilégié.

En cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées ou adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE. – Tarifs :

Le paiement s’effectue le jour de la sortie.

Journée : 18 €, 10 € adhérent.

Journée : 18 €, 10 € adhérent.

Demi-journée : 10 € 5 € adhérent, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans – Matériel : Chaussures spécifiquement adaptées à la randonnée en montagne, gourde, jumelles, vêtements adaptés à la saison, à l'altitude et à la météo du moment, lampe électrique pour les sorties nocturnes, pique-nique pour les sorties à la journée, petite pharmacie personnelle. Déambulation autour de l'eau : biodiversité, aménagements, histoire(s)…

