Balade / atelier dans le milieu dunaire Plouguerneau, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Plouguerneau.

Plouguerneau Finistère

Entre dune blanche, dune grise, haut de plage, chasse aux oeufs de raies et de roussettes. Petits ateliers ludiques dans ce milieu vivant et fragile où une faune et flore spécifique vivent.

Trait d’union entre terre et mer.

Accessible à tous. Spécial famille.

