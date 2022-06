Balade à la découverte du village de Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche, 7 juillet 2022, Fleurey-sur-Ouche.

Balade à la découverte du village de Fleurey-sur-Ouche

D104 Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

2022-07-07 – 2022-07-07

Fleurey-sur-Ouche

Côte-d’Or

Fleurey-sur-Ouche

EUR 0 0 En compagnie de l’HIPAF la balade au sein du village de Fleurey-sur-Ouche se concentrera sur la période classique.

La visite offrira quelques vues inédites de façades de belles demeures, des jardins et des cours privatives tout à fait remarquables.

Seront notamment abordés les jardins le long du canal de Bourgogne, le château du Prieuré et le pavillon de jardin du XVIIème, la villa Ste Chantal et le château Girval.

Le départ est prévu à proximité du monument aux morts à 17h00.

La visite d’une durée de 2h00 nécessite de bonnes chaussures, d’être couvert et d’avoir de l’eau en cas de forte chaleur.

Gratuit, sur inscription.

Présentation limitée à 20 personnes.

Fleurey-sur-Ouche

