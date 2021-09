Villenave-d'Ornon Le Carrelet Gironde, Villenave d'Ornon Bal Le Carrelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Organisé par le service animation loisirs. —————————————— ### Des petites pâtisseries et boissons vous seront offertes.

Ouvert à tous • Inscription obligatoire

Après-midi dansant Le Carrelet Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00

