Bal Country Gien

Gien 45500 Gien Bal Country au profit du Téléthon avec Arrabloy Dancers

Ouverture des portes à 19H

Buvette, sandwichs et pâtisserie pour se restaurer sur place

Réservations au 06 14 17 33 04 ou flo.cozic@free.fr

