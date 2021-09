Quinsac Salle des fêtes quinsac Gironde, Quinsac Bal Country CD Salle des fêtes quinsac Quinsac Catégories d’évènement: Gironde

Quinsac

Bal Country CD Salle des fêtes quinsac, 24 octobre 2021, Quinsac. Bal Country CD

Salle des fêtes quinsac, le dimanche 24 octobre à 15:00

Ouvertures des portes à 14h30 Pass sanitaire obligatoire Début du bal 15 heures Fin 19h30 Petite restauration sur place

6 Euros

Salle des fêtes de Quinsac 33 Gironde Salle des fêtes quinsac Quinsac Bourg Quinsac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Quinsac Autres Lieu Salle des fêtes quinsac Adresse Quinsac Bourg Ville Quinsac lieuville Salle des fêtes quinsac Quinsac