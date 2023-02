Bal avec l’orchestre Fabien Perez Salle Saint-Exupéry Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Bal avec l’orchestre Fabien Perez Salle Saint-Exupéry, 18 mars 2023, Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois. Bal avec l’orchestre Fabien Perez 11 Rue Joseph Lambert Salle Saint-Exupéry Semur-en-Auxois Côte-dOr Salle Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 19:30:00

Salle Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert

Semur-en-Auxois

Côte-dOr Semur-en-Auxois Bal avec l’orchestre Fabien Perez organisé par la municipalité de Semur-en-Auxois. +33 3 80 97 02 93 Salle Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert Semur-en-Auxois

