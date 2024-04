Rêverie aux Chandelles Rue du 11 novembre Meursault, samedi 4 mai 2024.

Rêverie aux Chandelles Rue du 11 novembre Meursault Côte-d’Or

Dans un cadre intime et chaleureux, autour de bouquets de fleurs et de chandelles, une quinzaine de poètes, accompagnés de musiciens, lisent ou chantent leurs créations poétiques et musicales. Les poèmes sont écrits par les membres de l’association et les musiques qui les accompagnent sont créées ou improvisées pour l’occasion. Le public peut également participer au récital, en amenant des poèmes inédits. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 22:30:00

Rue du 11 novembre Caveau St Vincent

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté odile.cochedury@gmail.com

L’événement Rêverie aux Chandelles Meursault a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1