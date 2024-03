Vivons plus Haut La Rochepot, samedi 4 mai 2024.

Vivons plus Haut La Rochepot Côte-d’Or

2ème édition du festival Vivons plus haut proposé par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, les 15 communes du Plateau et des Hautes-Côtes et des associations locales.

Trois dates entre le 4 mai et le 29 juin pour (re)faire société autour de temps d’échanges (colloques thématiques), d’animations, de festivités, d’expositions, de concerts, de marchés de produits locaux, … ouvert à tous, en famille.

Thème à partager le samedi 4 mai à La Rochepot « La viticulture et l’économie du vin ».

Repas sur réservation

Dégustations

Buvette et snack sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 23:00:00

Village

La Rochepot 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Vivons plus Haut La Rochepot a été mis à jour le 2024-03-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR