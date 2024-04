Chapitre de la Cousinerie de Bourgogne Village Savigny-lès-Beaune, samedi 4 mai 2024.

Chapitre de la Cousinerie de Bourgogne Village Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Les Chapitres de la Cousinerie de Bourgogne se réunissent lors de banquets qui se déroulent à trois reprises dans le caveau ancestral à Savigny-lès-Beaune. Ils ont lieu le samedi soir de la Saint Vincent Tournante en janvier, en mai pendant le week-end Bienvenue à Savigny et chaque mois de novembre, la veille de la vente des vins des Hospices de Beaune.

Organisés par la Cousinerie de Bourgogne, fondée en 1960 afin de promouvoir l’hospitalité, la convivialité et la joie de vivre bourguignonne, ils sont l’occasion d’une cérémonie d’intronisation, dénommée Cousinage avec pour même ambition divertir et vous faire découvrir notre terroir.

Cette convivialité s’exprime à la manière des gentilshommes de cœur « Bouteille sur table et cœur sur la main ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:30:00

fin : 2024-05-04

Village Caveau de Savigny

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@confrerie-cousineriedebourgogne.com

L’événement Chapitre de la Cousinerie de Bourgogne Savigny-lès-Beaune a été mis à jour le 2024-04-04 par La Côte-d’Or J’adore