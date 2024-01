Le Mai musical de Meursault Meursault, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-26

Avec le Mai Musical de Meursault, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour un concert chaque week-end du joli mois de mai.

Sortez de chez vous et profitez du printemps en musique dans notre beau village de Meursault et dans les villages environnants, cette année à Saint-Romain. Venez à la rencontre de ceux qui aiment et font vivre la musique, des musiciens d’horizons très différents, et aussi les bénévoles de notre association.

(Re-)découvrez l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll de l’église Saint-Nicolas de Meursault récemment restauré, des cuivres flamboyants, des instruments d’époque autour de jeunes talents. A l’honneur cette année la musique baroque anglaise (4 mai) et française (26 mai) du XVII° siècle, l’orgue et les trompettes à travers les siècles (11 et 18 mai).

Le 4 mai, le Duo Coloquintes, avec Alice Julien-Laferrière, violon, et Mathilde Vialle, viole de gambe

Le 11 mai, Leo Völlm, orgue

Le 18 mai, les Trompettes de Versailles avec Georges Bessonnet, orgue, Fabien Verwaerde et Alexandre Oliveri, trompettes

le 26 mai, l’ensemble Bacchus et Cupidon, avec Lucile Bailly-Gourevitch, mezzo, Antoine Bonardot, clavecin, et Louison Sailley, viole de gambe.

Insolite, original et décontracté, le Mai Musical de Meursault fête le retour de la belle saison et vous donnera un avant-goût du grand événement musical du village, le Festival de Bach à Bacchus, qui se déroule cette année du 4 au 11 juillet.

Meursault

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr



