Bal avec HK à Forcalquier (04) Jardin des Cordeliers, 6 novembre 2021, Forcalquier.

Bal avec HK à Forcalquier (04)

Jardin des Cordeliers, le samedi 6 novembre à 16:00

**Rendez-vous à FORCALQUIER (04) samedi 6 novembre à partir de 16h00 pour un bal en plein air au parc des Cordeliers !** HK et ses ami-es musicien-nes joueront pour Nous, des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage. On y sera nombreux, on chantera et on dansera encore de plus belle ! :) Bal accessible à toutes et à tous sur la place publique – nous ferons tourner un chapeau dans le public pour celles et ceux qui voudront et pourront soutenir les musiciens, à vot’ bon cœur :)

Accès libre et gratuit, ouvert à tou-te-s – libre participation de soutien aux frais par chapeau

Au parc des Cordeliers

Jardin des Cordeliers Impasse des Cordeliers 04300 Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence



