Bailleul-Sir-Berthoult Salle des fêtes de Beaumont 86490 Bailleul-Sir-Berthoult, Pas-de-Calais Réveillon st sylvestre 31 décembre 2021 Salle des fêtes de Beaumont 86490 Bailleul-Sir-Berthoult Catégories d’évènement: Bailleul-Sir-Berthoult

Pas-de-Calais

Réveillon st sylvestre 31 décembre 2021 Salle des fêtes de Beaumont 86490, 31 décembre 2021 16:00, Bailleul-Sir-Berthoult. 31 décembre 2021 et 1 janvier 2022 Sur place 84 euros tout compris 0688617012 Fêtons 2022 comme il se doit Réveillon st sylvestre tout est compris!!!

fêtons le passage à la nouvelle année jusqu’au bout de la nuit…

Un superbe menu prépare par le traîteur Mercier vins compris apéros soupe a l’oignon… Plus qu’à mettre les pieds sous la table!!! Rejoignez-nous à cette soirée du RÉVEILLON – vendredi 31 décembre 2021 à partir de 19h à la salle des fêtes de Beaumont

– organisée par l’association du Clos bureau

– animée par un super Dj

– un succulent menu spécial réveillon (voir photo)

– 84 € adulte et 40 € enfant tout inclus. Réservations et renseignements au 0688617012 ou 0682665588

Attention, les places sont limitées Salle des fêtes de Beaumont 86490 Place du 11 novembre 62580 Bailleul-Sir-Berthoult Pas-de-Calais vendredi 31 décembre – 16h00 à 16h30

samedi 1er janvier 2022 – 08h30 à 09h00

Détails Heure : 16:00 - 09:00 Catégories d’évènement: Bailleul-Sir-Berthoult, Pas-de-Calais Autres Lieu Salle des fêtes de Beaumont 86490 Adresse Place du 11 novembre Ville Bailleul-Sir-Berthoult lieuville Salle des fêtes de Beaumont 86490 Bailleul-Sir-Berthoult