L'Houmeau Marais de Pampin Charente-Maritime, L'HOUMEAU Baguage des oiseaux au marais de Pampin Marais de Pampin L'Houmeau Catégories d’évènement: Charente-Maritime

L'HOUMEAU

Baguage des oiseaux au marais de Pampin Marais de Pampin, 2 octobre 2021, L'Houmeau. Baguage des oiseaux au marais de Pampin

le samedi 2 octobre à Marais de Pampin

Rdv de 8h à 9h30 OU de 9h30 à 11h, rue des Tamaris, devant la grille du marais, l’Houmeau (17137). Sortie de 1h30 Inscription obligatoire à l’une des deux sessions : [[espace.nature@lpo.fr](mailto:espace.nature@lpo.fr)](mailto:espace.nature@lpo.fr) – 05 46 82 12 44 _En partenariat avec les 48h nature, la ville de La Rochelle, l’Eurobirwatch, la Fête de la science._

Gratuit

Venez observer le baguage des oiseaux et découvrir leurs parcours. Des professionnels bagueurs de la LPO vous présenteront l’étude par le baguage, qui permet de suivre les populations d’oiseaux. Marais de Pampin rue des tamaris l’houmeau L’Houmeau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T09:30:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, L'HOUMEAU Autres Lieu Marais de Pampin Adresse rue des tamaris l'houmeau Ville L'Houmeau lieuville Marais de Pampin L'Houmeau