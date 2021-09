BACH’PIPERS (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 26 septembre 2021, Toulouse.

BACH’PIPERS (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-26 – 2021-09-26 CHAPELLE SAINTE ANNE 15 Rue Sainte-Anne

Toulouse Haute-Garonne

La musique de BACH a souvent été transcrite et adaptée pour toutes sortes d’instruments, parfois insolites, et pour des esthétiques diverses souvent éloignées de la musique ancienne. Toutefois l’adapter à la cornemuse reste un véritable défi par ses contraintes particulières : cet instrument est en effet doté d’un son continu, avec un nombre limité de notes, un volume sonore constant et puissant et enfin, et peut-être surtout, l’omniprésence d’un bourdon, cette note fixe qui sonne constamment.

Mickaël COZIEN multiplie les expériences musicales variées sur son instrument, en jouant avec des groupes de rock, des chanteurs de variétés tel Laurent VOULZY, ou des ensembles de musique contemporaine.

Aurélie GENESTOUX joue principalement pour des bals et des concerts de musique traditionnelle. Bach’pipers est le fruit d’un mélange de répertoire où les musiques traditionnelles bretonne et écossaise font écho, par de multiples clins d’oeil, au génie allemand.

Concert donné par Bach’Pipers à la Chapelle St-Anne

Cornemuses

La musique de BACH a souvent été transcrite et adaptée pour toutes sortes d’instruments, parfois insolites, et pour des esthétiques diverses souvent éloignées de la musique ancienne. Toutefois l’adapter à la cornemuse reste un véritable défi par ses contraintes particulières : cet instrument est en effet doté d’un son continu, avec un nombre limité de notes, un volume sonore constant et puissant et enfin, et peut-être surtout, l’omniprésence d’un bourdon, cette note fixe qui sonne constamment.

Mickaël COZIEN multiplie les expériences musicales variées sur son instrument, en jouant avec des groupes de rock, des chanteurs de variétés tel Laurent VOULZY, ou des ensembles de musique contemporaine.

Aurélie GENESTOUX joue principalement pour des bals et des concerts de musique traditionnelle. Bach’pipers est le fruit d’un mélange de répertoire où les musiques traditionnelles bretonne et écossaise font écho, par de multiples clins d’oeil, au génie allemand.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par