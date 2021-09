BACH SCIARRINO (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 25 septembre 2021, Toulouse.

BACH SCIARRINO (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-25 – 2021-09-25 EGLISE ST PIERRE DES CHARTREUX 21 Rue Valade

Toulouse Haute-Garonne

Alice SZYMANSKI fait partie de ces jeunes et brillants musiciens qui maîtrisent à la perfection aussi bien l’instrument ancien que moderne. C’est ainsi que pour ce programme elle jouera sur le traverso (l’autre nom de la flûte baroque) des pièces de BACH père et fils et, sur la flûte traversière moderne, une pièce du compositeur italien du xxe siècle Salvatore SCIARRINO. Parallèlement elle enseigne son instrument au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, où elle a succédé à Michel BRUN.

Carl Philipp Emanuel BACH a beaucoup écrit pour la flûte traversière, en particulier lorsqu’il était musicien à la cour de Frédéric II, lui même flûtiste de talent. Sa sonate pour flûte seule est d’une inspiration profonde et repousse les limites techniques et expressives de l’instrument. Alice la confronte à un Prélude de BACH père et à une pièce extraordinaire, à l’atmosphère magique, de Salvatore SCIARRINO

Concert donné par Alice Szymanski à l’Eglise St-Pierre des Chartreux

Flûtes baroques et moderne

