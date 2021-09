Toulouse Centre culturel Bellegarde Haute-Garonne, Toulouse Bach In The Circle Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Joanna Goodale** Pianiste franco-suisse d’origine anglo-turque, Joanna Goodale se distingue par un parcours éclectique et libre, reliant le répertoire classique de l’Occident aux musiques sacrées d’Orient. Jeune pianiste audacieuse, elle revisite l’oeuvre de J.-S. Bach, tout en invoquant les chants et sonorités soufis, ainsi qu’une recherche rythmique mélodique et spirituelle.

