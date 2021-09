La Celle-Saint-Cloud Eglise saint Pierre saint Paul La Celle-Saint-Cloud, Yvelines Bach & associés Eglise saint Pierre saint Paul La Celle-Saint-Cloud Catégories d’évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines

Bach & associés Eglise saint Pierre saint Paul, 26 septembre 2021, La Celle-Saint-Cloud. Bach & associés

Eglise saint Pierre saint Paul, le dimanche 26 septembre à 18:00

Amitiés et héritages. Autour de la famille Bach Georg-Philipp Telemann, l’ami célèbre qui fera connaître Johann-Sebastian dans les milieux musicaux et lui permettra de lui succéder à Leipzig. Il sera le parrain de Carl-Philipp-Emmanuel. Carl-Philipp-Emmanuel, le quatrième enfant, qui traversera le milieu du XVIIIème siècle et participera à la transition du Baroque finissant vers le Classicisme viennois. Il sera le maître de nombreux compositeurs. Johann-Sebastian, « notre Saint-Père-le-Bach », comme l’appelait affectueusement Gounod. Antonio Vivaldi, l’Italien auquel Jean-Sébastien Bach empruntera dix concertos pour les transcrire, tel le concerto pour 4 violons devenu concerto pour 4 claviers. C’est par son cousin, éditeur de Vivaldi, que Bach découvrit avec enthousiasme la musique du « Prêtre roux », sans jamais le rencontrer. Johann-Christian, l’un des derniers enfants qui, formé par son grand frère Carl-Philipp-Emmanuel, sera l’un des précurseurs du Classicisme avec son ami Joseph Haydn. C’est lui qui fera connaître le tout jeune Mozart à Londres. Joseph Haydn, l’ami de Johann-Christian, génie du Classique, héritier d’un siècle de musique. programme du musique du XVIII° siècle, pour 2 dessus et basse Eglise saint Pierre saint Paul 2, place de l’église, 78170 La Celle Saint Cloud La Celle-Saint-Cloud Yvelines

