BABY BOSS 2 Centre d'art et de Culture Meudon

Meudon

BABY BOSS 2 Centre d’art et de Culture, 27 octobre 2021, Meudon. BABY BOSS 2

du mercredi 27 octobre au mardi 2 novembre à Centre d'art et de Culture

Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… ANIMATION DE TOM MCGRATH ETATS-UNIS – 2021 – 1H47 – +5/6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:17:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T16:17:00;2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T12:17:00;2021-11-02T14:30:00 2021-11-02T16:17:00

