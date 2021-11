Marseille rouge belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille Bâbord Swing rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Bâbord Swing rouge belle de mai, 20 novembre 2021, Marseille. Bâbord Swing

rouge belle de mai, le samedi 20 novembre à 20:45

Bernard ALLAIN , guitare, chant Jean-Luc COHEN , guitares Manu DAUCE , contrebasse, chant invité: Mister Djangolo , Jean-Claude LANDONI , aux multiples harmonicas

10€ / 5 € pour étudiants, chômeurs

♫♫♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:45:00 2021-11-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville rouge belle de mai Marseille