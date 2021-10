Paris Studio de l'Ermitage Paris Baba Wazo présente « Animal » Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Baba Wazo présente « Animal » Studio de l’Ermitage, 19 octobre 2021, Paris. Baba Wazo présente « Animal »

Studio de l’Ermitage, le mardi 19 octobre à 20:30

Baba Wazo est composé de : – Basile Théoleyre : chant, guitare, trompette – Maximilien Helle-Forget : claviers – Benjamin Colin : batterie, percussions Baba Wazo pourrait être une figure imaginaire sortie de légendes populaires, mi-homme mi-oiseau, qui murmure à l’oreille de qui veut bien l’entendre ses chants mélodieux aux vérités crasses, tout en sous-entendus. A la fois insaisissable et inclassable. Autour de ses trois membres, Baba Wazo, se déploie au- delà des frontières entre chanson, world music, jazz et électro. A l’origine de Baba Wazo il y a un premier projet, Carmen, qui signifie le chant, le poème. Comme une évocation de la tradition incantatoire du ménestrel ou du griot. Entre transe et stance. Fondé par Basile Théoleyre, il nait d’une intuition esthétique où les textes en français viennent se mêler à une musique d’inspiration world. Il s’agit pour lui de retrouver la musicalité de la langue qui suggère plus qu’elle ne décrit, sans se priver pour autant du plaisir du sens. Membre de l’Orchestre National de Barbès depuis 2013, il baigne depuis longtemps dans les musiques du monde, ces musiques dont il ne comprend pas nécessairement les textes mais dont il aime les mélodies et dont il pense pourtant saisir le sens !

Tarif plein : 15€ ; Tarif prévente/réduit : 13€.

Baba Wazo présentera son nouvel EP « Animal » le mardi 19 octobre 2021 à 20h30 sur la scène du Studio de l’Ermitage, à l’occasion de sa sortie le 24 septembre 2021. Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'ermitage 75020 Paris Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris