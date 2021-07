Le Fousseret Scène du Picon Haute-Garonne, Le Fousseret « Avoir du vian dans les oreilles » Scène du Picon Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Scène du Picon, le samedi 18 décembre à 20:30

Le samedi 18 Decembre, à 20h30 Le concert « Avoir du vian dans les oreilles » par Bergin 4TET TARIFS – Adultes: 8€ Tarifs réduit: -26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, sur justificatif. – Enfants: 5€

sur réservation

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:00:00

