Le parc Beaumont est l’héritage des riches heures de la vie mondaine du XIXe et XXe siècles. De l’ancien Palais d’hiver au Jardin Pyrénéen en passant par le théâtre de verdure. Une visite sensible pour les amateurs d’espaces verts.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

Le parc Beaumont est l'héritage des riches heures de la vie mondaine du XIXe et XXe siècles. De l'ancien Palais d'hiver au Jardin Pyrénéen en passant par le théâtre de verdure

