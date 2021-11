Orléans Salle de la Cigogne Loiret, Orléans AVF Après midi Jeux de Société Salle de la Cigogne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

AVF Après midi Jeux de Société Salle de la Cigogne, 28 novembre 2021, Orléans. AVF Après midi Jeux de Société

Salle de la Cigogne, le dimanche 28 novembre à 14:00

Jeux en salle dimanche 28 novembre 2021** L’Accueil des villes françaises (AVF) a pour vocation d’être au service du Nouvel Arrivant à Orléans et sa métropole. Grâce aux animations, visites de ville, sorties et au dévouement des bénévoles de l’association, l’intégration est grandement facilitée. Le dimanche 28 novembre, l’AVF invite les nouveaux arrivants d’Orléans – Métropole à participer à **une Journée Jeux à la salle de la Cigogne** place de la Cigogne 45100 Orléans **de 14h30 à 17h30** Merci de vous inscrire au 02.38.62.22.82 ou à l’Accueil de l’AVF, 11 rue des Pastoureaux, ou encore par mail : [[avforleans@wanadoo.fr](mailto:avforleans@wanadoo.fr)](mailto:avforleans@wanadoo.fr) Vous retrouverez les informations sur le site AVF : [https://avf.asso.fr/orleans/](https://avf.asso.fr/orleans/) Bienvenue et au plaisir de vous accueillir.

Entrée sur inscription

Après midi jeux de société Salle de la Cigogne rue Honoré d’Estiennes d’Orves – 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de la Cigogne Adresse rue Honoré d'Estiennes d'Orves - 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de la Cigogne Orléans