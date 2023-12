Les oiseaux des zones humides avec la LPO Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 23 février 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-02-23

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, nous aborderons les sujets de la migration et des oiseaux hivernants.

Le Bassin d’Arcachon étant une halte migratoire importante, il est nécessaire que les habitants connaissent la richesse environnementale de leur commune.

Places limitées à 20-25 personnes – Réservez vite !.

Avenue du Commandant David Allègre Plage des Quinconces RV devant l’étang

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



