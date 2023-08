Mercredi du conte Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 25 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !.

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Story readings followed by a craft workshop and a snack for the children!

Lectura de cuentos seguida de un taller de manualidades y una merienda para los niños

Vorlesen von Geschichten, gefolgt von einem Handarbeitsworkshop und einem kostenlosen Snack für die Kinder!

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité