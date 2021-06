AVENTURE NATURE Le Relais du Bois Perché, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aspet.

AVENTURE NATURE

du samedi 24 juillet au vendredi 30 juillet à Le Relais du Bois Perché

AVENTURE NATURE ————— ### L’expertise de nos classes découvertes en séjour de vacances ! Pendant l’année scolaire, nous organisons des classes découvertes. Nous souhaitons faire profiter de ce savoir faire aux enfants dans le cadre d’un séjour de vacance et ainsi méler étroitement « éducatif et récréatif et socialisation » dans une période particulière où les enfants en ont en d’autant plus besoin! OBJECTIFS : • Acquisition de connaissances sur l’environnement et le patrimoine pyrénéens. Par le biais d’activités se basant sur des approches pédagogiques variées et ludiques • Découvrir certaines spécificités du territoire pyrénéen au travers d’activités sportive de pleine nature • Retrouver le goût de l’effort en plein air au travers d’activités sportives, éducatives et ludiques. • Développer son autonomie, en participant à la réalisation de tache quotidiennes (repas trappeur…) et en faisant valoir ses choix dans l’organisation d’activités. • Renouer avec les contacts sociaux et les comportements bienveillant envers les autres et sois mêmes. Au travers de la rencontre, le partage et la communication A noter que la majorité de nos activités sont abordées avec une approche de développement durable, du respect et de la protection du milieu et de la biodiversité. DETAIL DES SEANCES : Spéléologie : Encadrés par Laurent Maffre, de Cocktails aventure. Par l’exploration de la grotte de Terreblanque, les particularités de l’univers karstique du territoire local seront illustrées. Ferme de Tailleher : Avec la rencontre de Cyrielle Guenassia, éleveuse. Visite de la ferme, rencontre avec les animaux. Sensibilisation au monde pastoral. Participation à la conduite de troupeau avec les chiens de berger. Exposition d’une économie en circuit court .. Pyrénées hô : Parc de loisir de plein air à Cierp-Gaud (31440) (Accrobranche, escalade, jeux extérieurs… Activités de découverte nature : choisies parmi les suivantes : découverte du milieu, flore (comment reconnaitre les plantes, leurs utilités, herbier…), faune (les différentes familles, la chaine alimentaire, traces et indices, pose de piège photo…), lecture de paysage, activité autour de l’eau (découverte rivière, chasse au petites bêtes…) Ateliers : choisies parmi les suivants : Initiation land art, impression végétale, peinture naturelle, cuisine sauvage, bricolage bois, fabrication de papier recyclé, expérience scientifique … Autres activités possibles : piscine, rivière, cabanes, orientation, jeux de piste au village, sortie au marché, divers jeux, grand jeux, feu de camps, nuit à la belle étoile…. Dans le choix des activités, les envies et les gouts des enfants seront pris en compte. De plus ils pourront prendre part à l’organisation de certaines activités en particulier sur des veillés.

500€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le Relais du Bois Perché Les Vignes, 31160 Aspet Aspet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T15:00:00