Nous sommes heureux de vous présenter le film documentaire « HK, la plume et l’espoir », réalisé par Clémentine et Thomas Basty. Ils ont suivi HK au fil de l’année 2021, et nous relatent au travers de leur caméra la fabuleuse histoire de « Danser encore ». Une chanson que les gens, partout en France et bien au-delà se sont réappropriée pour en faire le symbole d’une mobilisation citoyenne, joyeuse et fraternelle, libre et insolente, artistique et non-violente. Ce film témoigne d’une période de notre histoire où des artistes et des citoyens ont fait la preuve que l’art, la culture et le lien social sont plus qu’essentiels, ils sont le fondement même de notre société : ils sont à la fois nos boucliers, nos boussoles et nos armes pour défendre nos idées et porter haut nos idéaux. Deux soirées de projections sont proposées en avant-première à TAVERNES (83), les 9 et 10 décembre, en présence des réalisateurs et des artistes ! Chaque projection sera suivie d’un échange puis d’un temps de partage en musique. **IMPORTANT :** L’accès est possible pour toutes et tous, simplement sur réservation et adhésion à l’association organisatrice. **1- Réservations places :** Il n’y aura pas de billetterie sur place, la réservation est possible uniquement en ligne à ces liens : Jeudi 09 décembre : [[https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-1-du-film-de-hk-danser-encore](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-1-du-film-de-hk-danser-encore)](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-1-du-film-de-hk-danser-encore) Vendredi 10 décembre : [[https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-2-hk-la-plume-et-l-espoir-avant-premiere-2-1](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-2-hk-la-plume-et-l-espoir-avant-premiere-2-1)](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/evenements/projection-2-hk-la-plume-et-l-espoir-avant-premiere-2-1) ATTENTION, PETIT LIEU ET JAUGE LIMITEE, PENSEZ A RESERVER VOS PLACES ! (merci de ne réserver que pour une seule des deux soirées) **2- Adhésions au lieu :** L’adhésion à l’association Dékal’Âges est aussi obligatoire pour participer à l’événement (à partir de 1€). Suivre ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/adhesions/adhesion-de-soutien](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/adhesions/adhesion-de-soutien)](https://www.helloasso.com/associations/dekal-ages/adhesions/adhesion-de-soutien) **Programmes des deux soirées :** **JEUDI 09 DECEMBRE : projection, échange et musique / 12€** – 18h : ouverture du site, parking, bar et petite restauration (assiette froide composée) – 19h30 : projection du film (Durée du film : 1h36) et échanges – 21h30 : partage en musique avec HK et ses musiciens et les réalisateurs du film **VENDREDI 10 DECEMBRE : dîner, projection, échange et musique / 22€** – 18h : ouverture du site, parking, bar – 19h-20h : repas – 20h30 : projection du film (Durée du film : 1h36) et échanges – 22h30 : partage en musique avec HK et ses musiciens et les réalisateurs du film **Infos pratiques :** – L’adresse précise sera mentionnée dans le mail de confirmation d’achat sur HelloAsso – Penser au covoiturage (seulement 40 places de stationnement seront disponibles) Mise en relation covoiturage 09/12 : [https://www.facebook.com/events/4582439555177574/](https://www.facebook.com/events/4582439555177574/) Mise en relation covoiturage 10/12 : [https://www.facebook.com/events/631042441265976](https://www.facebook.com/events/631042441265976) – Apporter son coussin pour la projection – Paiement sur place des consommations au bar en chèque ou espèces [[https://www.youtube.com/watch?v=7YUo7qZuMDI](https://www.youtube.com/watch?v=7YUo7qZuMDI)](https://www.youtube.com/watch?v=7YUo7qZuMDI)

