Mairie de Colomiers, le mardi 8 juin à 18:45

Nomadland ——— ### **VO sous titrée français** De **Chloé Zhao**. Avec **Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest**. Drame américain 2021. Durée : 1h48min. Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain… Oscars 2021 du Meilleur film, Meilleure réalisatrice et Meilleure Actrice ! > Billetterie : [https://bit.ly/2ReMuxm](https://bit.ly/2ReMuxm?fbclid=IwAR2W0dvXavlRJg72nOcCAjBQBu7y_KylY6iqbAZ_JfKBKwvGbdSeXBWL2jw) > > Ou à la caisse du cinéma Horaires ——– A 18h45 **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

