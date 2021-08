Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Avant-première : I Am Greta Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le samedi 25 septembre à 18:30

Greta Thunberg, une étudiante suédoise de 15 ans, a déclenché une grève scolaire pour le climat, car sa question pour les adultes était la suivante: si vous ne vous souciez pas de mon … Rencontre après le film avec des jeunes du mouvement Youth for Climate Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:30:00 2021-09-25T20:30:00

