Avant première: Clovis Cornillac à Lescar !

Pyrénées-Atlantiques

Avant première: Clovis Cornillac à Lescar ! Lescar, 26 mai 2022, Lescar.
Cinéma CGR – Quartier Libre 180 Boulevard de l'Europe

2022-05-26 19:30:00

Lescar Pyrénées-Atlantiques 10.8 10.8 EUR L’acteur Clovis Cornillac sera au cinéma CGR de Quartier libre pour présenter son nouveau film: “C’est magnifique !”

Cinéma CGR – Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar

