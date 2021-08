Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Avant-première : Clara Sola Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Avant-première : Clara Sola Cinématographe (Le), 2 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 21:00

Gratuit : non Tarif unique 3€ “Clara Sola” de Nathalie Alvarez Mesen Allemagne, 2021, 1h46, VOSTF avec Ana Julia Porras Espinoza, Daniel Castañeda Rincón, Flor María Vargas Chaves Dans un village du Costa-Rica, une femme d’une quarantaine d’années, un peu simple, est presque considérée comme une sainte. Mais arrive le petit ami de sa nièce… Film totalement centré sur son héroïne dont il décrit d’abord l’intégration, malgré ses particularités, dans une communauté villageoise tolérante, même si parfois elle agace. En même temps, il met en exergue son aura particulière dans un univers marqué par une religiosité quasi sulpicienne, ce qui l’agace souvent, elle. Car elle est profondément seule, dominée par une sexualité débordante, explicite, évoquée de façon crue… La jeune autrice, née en Suède d’un père uruguayen, plaide pour la légitimité de la sexualité à l’intérieur de la religion mais on peut aussi penser à Buñuel… Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

