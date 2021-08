Avant le Cinéma – Chant : Mathilde Clavier et Jean-Baptiste Mouret. Piano : Joakim Lari. Grain de Sel, 28 octobre 2021, Séné.

Grain de Sel, le jeudi 28 octobre à 19:00

Avant le cinéma est un spectacle musical autour du compositeur Francis Poulenc. Porté par deux voix lyriques et un pianiste, le spectacle nous plonge dans la vie culturelle du début du XXème siècle et fait revivre l’oeuvre de Francis Poulenc et de ceux qui l’ont entouré : Cocteau, Eluard, Apollinaire, Picasso sans oublier ses deux chanteurs préférés, Pierre Bernac et Denise Duval. L’ensemble La Jolie Rousse aime à faire voir et entendre une musique acoustique et proche des gens, inspirée par le sens des mots et la profondeur des sons. Liliane, GLOP : « Baryton basse, de l’Opéra de Leipzig, sinagot, accompagné par ses talentueux amis, Jean-Baptiste Mouret nous régale d’un répertoire varié et surprenant. » Chant : Mathilde Clavier et Jean-Baptiste Mouret. Piano : Joakim Lari. Conception et mise en espace : Mathilde Clavier, Jean-Baptiste Mouret, Joakim Lari. Soutien : Grain de Sel.

5 €

Concert musique classique

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T19:00:00 2021-10-28T20:00:00